"Mul oli ikka see koolistress päris-päris suur, eriti kuna Eesti Laul oli mul samal ajal ja ma olin individuaalsel õppekaval. Nii kui Eesti Laul läbi oli, hakkasin mina rohkem eksamitele keskenduma," meenutas Ariadne ETV saates "Ringvaade", et sel perioodil jõudis ta magada öö jooksul vaid paar tundi.

Ariadne ütles, et on püüdnud lahti mõelda, miks asjad teda närveerima panevad, kuid ei ole veel selgust saanud. Lapsena kartis ta ka uksekellal "Mis puudutab asju, mis mind väga närveerima panevad, siis eksamid olid päris hullud," tõdes Ariadne, et see oli üks suuremaid katsumusi.

Ariadne ütles, et noored ise panevad endale tihti liiga suuri ootusi ning teda valdas läbikukkumishirm reaalainetes. "Eesti Laul ei olnud üldse nii hirmus minu jaoks kui eksamite tegemine," tunnistas Ariadne.

Lauljatar lisas, et sellises olukorras tuleb rahulikult hingata ja keskenduda, sest ärevuses on just need asjad keerulised. "Mul süda oli paha ja oli tunne, et eksamiruum läheb iga hingetõmbega väiksemaks, üldse hingata ei saanud," kirjeldas Ariadne oma kogemust.

Ariadne tõdes, et pärast keskkooli mõtles ta hetkeks, et ei taha ühtegi eksamit teha, kuid mõistis, et kui on eriala, mis väga meeldib, võib ka eksameid uuesti teha. Ariadne ise keskendus pärast keskkooli sotsiaalmeediale ja muusikale. "Kindlasti ülikooli plaanin ma ka kunagi minna, see ei jookse mul eest ära," kinnitas ta.