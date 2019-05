Rootslased rõõmustavad Victor Crone'i edasipääsu üle

Rootsi väljaanne Aftonbladet rõõmustas, et vähemalt üks rootslane pääses tänavuse Eurovisiooni finaali.

Rootslane Victor Crone, kes esindab tänavusel Eurovisioonil Eestit, laulis ennast esimesest poolfinaalist laupäevasele finaalvõistlusele. See, kas Rootsi enda esindaja John Lundvik pääseb samuti finaali, selgub alles homme õhtul teises poolfinaalis.

Väljaanne toob välja, et Victor püüdis Eurovisioonile pääsed ka 2015. aastal oma kodumaal võistlusel "Melodifestivalen", kuid jäi konkurentsist välja.

"See on esimene kord, kui mulle laval pisarad silma tulid. Tahan kõiki tänada, kes mulle selle võimaluse on andnud, eriti Stig Rästat, kelleta ma ei saaks Eestit esindada," kommenteeris Victor Rootsi väljaandele.

Aftonbladet märgib, et Eesti eurolugu "Storm" on juba Rootsi raadiojaamades hitiks kujunenud. Kahe rootslase võimalik vastasseis selgub homme õhtul, kui kell 22 stardib Eurovisiooni teine poolfinaal.

Eurovisiooni võistluste ajakava:

2. poolfinaal – neljapäeval, 16.05 kell 22 / otseülekanne ETV, ETV+ ja ERR.ee

Finaal – laupäeval, 18.05 kell 22 / otseülekanne ETV, ETV+ ja ERR.ee