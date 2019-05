Tomi Rahula: Victor oli meganärvis, aga see on arusaadav

"Tegelikult telepilt oli väga super ja Victor oli muidugi meganärvis. Meil on siin lihtne kommenteerida, mis siin ikka, aga see on ka arusaadav. Tegelikult see koorem, mis artisti õlul on, eriti tema puhul, ta on nii nooruke ja peab üht riiki esindama, ma arvan, et poolfinaalist edasipääs on alati kõige-kõige keerulisem," arutles Rahula Raadio 2 hommikuprogrammis.

Selleks, et Victor oleks finaalis parimas vormis, annab ülejäänud meeskond talle lihtsalt oma ruumi. "Eks tal ole oma rituaalid ja vajadused - et neid toetada. Meil ei ole mingit spetskava, ta mediteerib, puhkab ja me laseme tal olla, see on kõige parem abi ja nõuanne," ütles Rahula, kuidas laupäevaseks finaaliks valmistutakse.

Kui eilset lavashowd hinnata, siis Rahula sõnul toimis kõik hästi, ka riskantne efektikoht. "Efekt oli selline, kuidas seda Musting nägi ja ta pidigi olema," ütles Rahula, et efekti autor Ove Musting võis Tel Avivi meeskonnaga rahule jääda.

Seda, et pildiliselt kõik toimis, tõestas ka Victori edasipääs. "Eile oli kõva motivatsioonisüst ja hea paitus sellele tööle, mida on siin poolteist nädalat tehtud. Praegu on hästi kõik, see kliima sobib hetkel," naeris Rahula.

Rahula loodab, et finaaliks on pingelangus ja Victoril on juba palju lihtsam lavale astuda. Täna ja homme kavatseb Eesti eurotiim puhata. Pärast seda algavad jälle proovid. "Kõige mõistlikum on paar päeva puhata ja siis teha finaal korrektselt ära, et hea tundega lennukile astuda," lausus Rahula.

Rahula kommenteeris ka helilooja Priit Pajusaare arvamust, et esimese poolfinaali lood olid nõrgad, tõdedes, et ka temas ei tekitanud võistluslaulud erilist vaimustust. "Selles poolfinaalis, kus Eesti osales, minu isiklikke maitseid, millele ma alla kirjutaks, oli suhteliselt vähe. Ka nende kümne seas, kes edasi said," ütles Rahula. Samas on mitmed suurfavoriidid neljapäevases poolfinaalis ning Rahula sõnul on seal tõesti tasemel laule.

Eurovisiooni võistluste ajakava:

2. poolfinaal – neljapäeval, 16.05 kell 22 / otseülekanne ETV, ETV+ ja ERR.ee

Finaal – laupäeval, 18.05 kell 22 / otseülekanne ETV, ETV+ ja ERR.ee