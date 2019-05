Kutsume noori üles meile kirjutama, milliseid teemasid just teie tahaksite meie saates näha. Samuti julgustame teada andma, kui kellelgi on ägedad koduloomad või põnev hobi.

Tänase saate stuudiokülaline on Grete, kelle hobiks on koerte kogumine, kuid mitte elusate, vaid koerakujude. Lisaks on ta kaasa võtnud ka oma päris koera Muffini.

Karmel Killandi toob meieni Victor Crone muljeid Eurovisioonilt ja uurime, kui valmis ta võistluseks on.