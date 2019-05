Muusik Liisi Koikson andis välja lühialbumi "Bittersweet", mis jätkab muusikaliselt sama joont tema 2017. aastal ilmunud plaadiga "Coffee for One".

"Järjena eelmisele albumile tõden ma endiselt, et naisena või lihtsalt tundliku inimesena võib kas või juba ühe päeva jooksul minust läbi käia nii palju erinevaid emotsioone ja mõtteid, enesekindlust ja haprust, ja seda peegeldab ka nende lugude erinev kõla," ütles Liisi Koikson.

Värskele lühialbumile "Bittesweet" on jõudnud viis uut lugu, millest ühe – "Can't Stop Dancing" – juures lööb kaasa ka produtsent Sander Mölder. Plaadi juures aitasid kaasa ka Raun Juurikas, Marti Tärn, Martin Petermann, Siim Aimla, Mihkel Metsala, Teno Kongi, Jonas Kaarnamets, Frederik Küüts, Raul Ojamaa, Kaarel Tamra, Lauri Liivak.

Liisi Koikson annab juuni alguses kaks uue muusika esitluskontserti koos laulja-laulukirjuta Anetiga, kel ilmus samuti äsja lühialbum "All Over Again". Artiste seob üheaegne Londonis elamine, kus nad ka tutvusid, ja oma muusikas just jazzist ja soulist inspiratsiooni kogumine. Üks esitluskontsertidest toimub formaadis, mis on mõlema artisti jaoks esmakordne:

Uue albumi esitlused toimuvad 6. juunil Kivi Paber Käärides, kus koos Koiksoniga astub lavale ka hiljuti debüütplaadi avaldanud Anett, ning 8. juunil City Yoga stuudios, kus toimub eriline hommikukontsert "Suletud silmade, avatud meelega", kus publik saab silmaklappidega joogamatil pikutada, keskendudes eelkõige helile.

Kuula albumit: