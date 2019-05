Esmakordselt finaali pääsenud Kaire Vilgats: nüüd on see kauaoodatud õnn käes

Vilgats on küll kaasa laulnud ka kõrgeid kohti saavutanud Eesti eurolugudele, kuid pärast uuendatud poolfinaalisüsteemi pole tal kordagi õnnestunud finaali pääseda.

"Ma arvan, et see oli ikkagi üks tähtsamaid võite eile, et me saime edasi finaali. Eriti muidugi minule ja Dagmarile, sest meil, eriti veel minul, on kogemus Taanist, Rootsist ja Kiievist, kui me ei saanud edasi. Aga nüüd on see kauaoodatud õnn käes," rõõmustas Vilgats "Vikerhommikule" antud intervjuus.

Taustalauljad Victoriga koos laval ei viibinud ning seetõttu ise etteastet otse ka ei näinud. "Ega jah, sel hetkel me väga ei saanud kuulata või vaadata, mis seal toimub. Me ikka olime enda eest väljas, et saaks ise võimalikult hästi asja tehtud," selgitas Vilgats. "Aga me vaatasime pärast järele hotellitoas. See on loomulikult suur ärevust täis hetk, kõik see kolm minutit, aga tubli ja siiras! Paljud on esile tõstnud just seda, et see esinemine oli siiras. See võis olla ka üks selliseid eduvõtmeid, ma ei tea."

Laulja sõnul on Victor Crone väga sihikindel inimene, kes ei lase ennast kriitikalmõjutada. Proovides juhtus küll mitmeid apse, kuid Victor hoidis väga kindlalt oma joont.

Kui poolfinaali etteaste oli tehtud, polnud esinejad oma edasipääsus sugugi kindlad. "Totaalne suur ärevus oli," tunnistas Vilgats. "Esiteks juba sellepärast, et meedias on läbi käinud Vilgatsi ja Oja needus, et meiega ei saa finaali. Aga see hetk, kui öeldi välja, et Eesti, see tundus täitsa ulme. Korraks selline aegluup käis peast läbi, et oot-oot, päriselt-päriselt-päriselt? Oojaa, päriselt! Siis olid juba kõik püsti. Oli uhke hetk!"

Nüüd on esinejatel kaks päeva puhkust, et valmistuda laupäeval toimuvaks finaaliks.