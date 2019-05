Madonna kommenteeris oma eeldatavat ülesastumist Eurovisiooni lauluvõistlusel Tel Avivis, Iisraelis, märkides, et ta ei loobu kunagi esinemisest ainult seepärast, et sobituda kellegi poliitilise agendaga vahendab Pitchfork .

"Ma ei loobu kunagi esinemisest ainult seepärast, et sobituda kellegi poliitilise agendaga, samamoodi ei lakka ma rääkimast inimõiguste rikkumiste vastu, olenemata sellest, kus maailma paigus need aset leiavad," ütles Madonna oma avalduses Reutersile.

"Mu süda puruneb iga kord, kui ma kuulen selles piirkonnas kaotatud süütutest eludest ja vägivallast, mida pikendatakse nii sageli ainult selleks, et sobituda sellest iidsest konfliktist kasu saavate inimeste poliitilise agendaga. Ma loodan ja palvetan, et me vabaneks peagi sellest kohutavast hävingutsüklist ja looks uue tee rahuni," lisas ta.

Live Nation Israel teatas Madonna Eurovisiooni-ülesastumisest aprillis, väites BBC tõlke kohaselt, et see oleks "ühtaegu nii ajalooline kui ka hüsteeriline". Eeldatavasti esitab ta kaks laulu, kuid Euroopa Ringhäälingute Liit [EBU] ei ole tema külalisetteastet ametlikult kinnitanud.

"EBU ja [Iisraeli riiklik ringhäälinguettevõte] KAN ei ole Madonna esinemist kinnitanud, sest meil ei ole allkirjastatud lepingut. Kui meil pole allkirjastatud lepingut, ei saa ta laval esineda. Hetkel läbirääkimised käivad, kuid kui seda ei allkirjastata, siis seda ei juhtu. Meil on esineja, kes väga tahaks laval esineda, kuid ilma lepinguta pole see võimalik," selgitas Eurovisiooni tegevjuht Jon Ola Sand teisipäeval.

Väljaannete The Times of Israel ja The Jerusalem Post andmeil saabub Madonna Iisraeli kolmapäeval.

2019. aasta Eurovisiooni lauluvõistluse finaal toimub 18. mail. Madonna oodatavat ülesastumist on kritiseerinud rühmad, kes on kutsunud üles Iisraeli suhtes kultuurilisele boikotile. Eelmisel kuul avaldas Roger Waters The Guardianis juhtkirja, millega lootis Madonnat ümber veenda Iisraelis mitte esinema.