"Loo saamise tõukejõuks sai kitarrist Jörgeni meloodia. Bandiga muusika tegemise käigus hakkas mul küpsema idee ka laulu temaatika ja sõnade osas," rääkis Lepland.

Pala kaasautor ja kitarrist Jörgen Pakkas lisas, et "Uued ootused" on üks nendest lugudest, mis valmis üpris kiiresti. "Olime bandiga ühe telesaate salvestusel ning mängisin n-ö soojenduseks loo meloodiat. Otile kidrakäik väga meeldis ning selle peale ehitasime koos bandiliikmetega terve pala, mille me koos Johannes Lõhmusega legendaarses linnahalli stuudios ka salvestasime".

"Meil kõigil on elus hetki või perioode, kus laseme pahedel enda üle võimust võtta ja seetõttu võivad meie igapäevased tegemised ja inimesed, kes meist hoolivad, kannatada saada. Kuid kui ennast taas kokku võtame, oma eesmärkide nimel pingutame ja end parandame, võib elu meile pakkuda uusi imelisi juhtumisi, uskumatuid võimalusi ja suurepäraseid õnnestumisi," sõnas Lepland.

"Uued ootused" filmiti Hara sadamas, endises allveelaevade demagnetiseerimise keskuses. "Lugu endasse uskumisest, mugavustsoonist välja rebimisest ja alalisest "võitlusest" iseendga vajas erilist ning vastuolulist kohta. Imeline Põhja-Eesti loodus ja meri, milles ootamatult avanev sünge betoonarhitektuur koos meelevaldse grafitiga andis loole ja pildile täpselt õige kontrasti," selgitas video režissöör ja üks operaatoritest Laur-Leho Kaljumets.

Uut lugu on võimalik elavas ettekandes kuulata reedel, 17. mail Leplandi sünnipäeval Alexela Kontserdimajas.