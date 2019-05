Liblikamajas valitseb igavene suvi, kus on sooja pisut üle 30 kraadi - täpselt nii palju, kui liblikatele meeldib. Liblikamaja idee tuli Kärt Lutsaril Inglismaal elades, kui sealset liblikamaja sai külastatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siis kolisime Eestisse tagasi. Vanemad müüsid Tartu kesklinnas korteri maha ja siis ostsime siia maale suure maja, et teha turismitalu. Siis mõtlesimegi, istusime laua ümber, et millest alustame. Siis mul tuli mõte, et Eestis ei ole liblikamaja veel, teeme selle. Alguses tundus endale ka antuke hullumeelsena, aga idee hakkas arenema ja sealt see alguse sai," ütles Lutsar.

Et mitte päris tundmatus kohas vette hüpata, õppis Kärt aasta jooksul liblikate elu tundma ja saab nüüd hästi hakkama. Liblikate eluiga pole pikk ja nii tuleb pidevalt majja uusi asukaid tellida. "Ööliblikad elavad meil kuskil nädal-poolteist, päevaliblikad elavad paarist nädalast paari kuuni. See tähendab, et seda kollektsiooni tuleb kogu aeg uuendada," tõdes Lutsar.

Liblikamune või -nukke tellib naine Inglismaalt liblikafarmist. "Aga osad liigid on mul siin ise paljunema läinud, selle võrra saan natuke vähem jälle tellida," lisas ta.

Kärt Lutsar ütles, et liblikapidamine pole väga kurnav töö, vaid hoopis vastupidi, rahustav ja mõnus tegevus.