Marko Reikop ja Karmel Killandi käisid Eurovisiooni punasel vaibal, mida Tel Avivis kohapeal kutsuti oranžiks vaibaks. Pidulikule Eurovisiooni avaüritusele kogunesid kõik tänavused võistlejad, kellest mitmed soovisid edu Eestile.

"Oleme Victoriga aega veetnud. Laul meeldib meile, hoiame talle kõvasti pöialt," ütles Soome esindaja Darude ETV saatele "Ringvaade".

Darude meenutas, et oli suur jahmatus, kui talle pakuti võimalust Soomele eurolaul kirjutada. "Muidugi oli tore, aga esimese kõne peale ma ei öelnud kohe jah, aga ei ka mitte," meenutas Darude.

Rootslane Sahlene, kes on Eestit Eurovisioonil esindanud, laulab tänavu Suurbritanniale tausta. Sahlene kiitis Eesti eurolaulu "Storm" ja lubas Eesti Laulule tulla. "Tuleksin rõõmuga Eestisse, aga 16 aastat mind ei lubatud. Nüüd on võistlus taas välismaalastele avatud. Ma ei tunne ennast välismaalasena, Eesti on mu teine kodu. Ehk tulen tagasi järgmisel aastal, see meeldiks mulle," arvas Sahlene.

Eesti loo üks autoritest Stig oli kolmandat korda Eurovisiooni punasel vaibal. "Päris tore, see ootamine on alati pikk, aga tegelikult, kui sa siia jõuad, on päris lahe," ütles Stig, kes tõdes, et Tel Avivis on kontroll oluliselt väiksem kui näiteks mõne aasta eest Viinis oli.

Eesti esindaja Victor Crone tõdes, et Eurovisioon on suurem, kui ta ette kujutas ning positiivsust on varjutanud tehnilised probleemid. "Oli probleeme, et number klappima saada. Loodetavasti on homme hea tunne. Me oleme sellega võidelnud ja see rikkus tuju, aga meil oli lisaproov ja see tõi hea tuju tagasi," ütles Crone.



Eurovisiooni võistluste ajakava:

1. poolfinaal – teisipäeval, 14.05 kell 22 / otseülekanne ETV, ETV+ ja ERR.ee

2. poolfinaal – neljapäeval, 16.05 kell 22 / otseülekanne ETV, ETV+ ja ERR.ee

Finaal – laupäeval, 18.05 kell 22 / otseülekanne ETV, ETV+ ja ERR.ee