Victor Crone'i järjekorranumber esimeses poolfinaalis on 14. "Oleme andnud endast kõik, et Eesti võistluslugu ja Victorit saadaks täna siin edu. Aitäh kõikidele pöidlahoidjatele, kes meie tegemistele on kaasa elanud, õhtul poolfinaalis näeme," kutsus Eesti delegatsiooni juht Tomi Rahula õhtut lauluvõistluse seltsis veetma.

Eurovisiooni võistluste ajakava:

1. poolfinaal – teisipäeval, 14.05 kell 22 / otseülekanne ETV, ETV+ ja ERR.ee

2. poolfinaal – neljapäeval, 16.05 kell 22 / otseülekanne ETV, ETV+ ja ERR.ee

Finaal – laupäeval, 18.05 kell 22 / otseülekanne ETV, ETV+ ja ERR.ee