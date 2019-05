Whitney Houstoni lugu "Run to You" pärineb 1990ndate alguse hittfilmist "Ihukaitsja" ning kandideeris ka parima filmilaulu Oscarile.

Loo autorid Allan Rich ja Jud Friedman on otseselt seotud ka tänavuse Eurovisiooni lauluvõistlusega. Nimelt aitasid Rich ja Friedman kirjutada Poola eurolugu, mida esitab folkansambel Tulia. Poola esineb sarnaselt Eestiga esimeses poolfinaalis.



Eelmisel nädalal viibis Allan Rich mõne tunni Tallinnas, kus teda võõrustas Mikk Targo, kelle eestvedamisel osales Allan Rich paar aastat tagasi projektis "Muinaslugu Sinilinnust". Selle raames kirjutas Rich Gennadi Podelski loole "Mõtisklus" ja Valter Ojakääru loole "Õhtu rannal" ingliskeelsed sõnad.



Allan Rich külastas ka Vikerraadio stuudiot ning mõistagi uuris Taavi Libe temalt, kui palju Brooklynis üles kasvanud laulukirjutaja enne Eesti popmuusikast kuulnud oli. "Ma ei teadnud mitte midagi. Ja kui ma laulud kätte sain, siis ma ei saanud isegi sellest aru, millest need loo kõnelevad. Kuulasin ainult meloodiat ja üritasin tunnetada, millest need laulud võiks kõneleda ja kirjutada uusi sõnu otse oma südamest. Tegemist oli bigbandi lugudega. See stiil on Ameerikas väga populaarne. Mulle meeldisid need meloodiad. Nad jäid kummitama ning puudutasid mind. Mõistagi polekski ma saanud neid tekste kirjutada, kui need lood poleks mind puudutasid," rääkis Allan Rich, kelle kirjutatud tekst Gennadi Podelski loole "Mõtisklus" kannab pealkirja "Anymore". Ingliskeelse versiooni laulis sisse Ott Lepland.



Allan Rich rääkis, et on lõpptulemusega väga rahul ja selle üle uhke.



Rich alustas lauljana New Yorgis, kuid kolis meelelahutuspealinna Los Angelesse ning üritas läbimurret laulukirjutajana. Edu saabus, kui alustas koostööd Jud Friedmaniga, kellega on tema koostöö kestnud 28 aastat. Lisaks Whitney Houstonile on nende loomingut laulnud Tina Turner, Rod Stewart, Natalie Cole ja isegi legendaarne Ray Charles. Libe uuris Allan Richilt, kas laulukirjutajad ise ka suurte staaridega kohtuvad.



"Mõnikord kohtuvad ja mõnikord mitte. Samas võin öelda, et minu elu üks vägevamaid hetki oli see, kui olime Judiga stuudios, kui Whitney Houston salvestas "Ihukaitsja" tarbeks meie lugu "Run to You". Lisaks Whitney Houstonile oli seal veel Kevin Costner, Whitney Houstoni produtsent David Foster ja Warner Brothersi muusikajuht Gary LeMel. Ma ei unusta seda hetke kunagi," meenutas Rich.



"Tina Turneriga ma küll ei kohtunud, kuid mul oli õnne, et üks tema lähikondlastest oli minu naaber. Ta tuli ühel päeval lihtsalt rääkima, et on üks lugu, mis Tina Turnerile väga meeldib ja kas ma ei tahaks sellele teksti kirjutada. Jooksin kiiresti Judi juurde. Kirjutasime teksti ära ja järgmisel hetkel oli lugu juba salvestatud," lisas ta.



"Ma tahan rääkida veel Ray Charlesist. Ma kirjutasin gospeli stiilis teksti, andsin selle Judile ning ta polnud sellest just eriti vaimustuses, sest ei uskunud, et laulust, mille pealkirjas on "jumal", võiks saada hitt. Nii ta loobuski esialgu sellele tekstile viisi kirjutamisest, kuid öösel tuli tal siiski üks idee ning kirjutas imelise meloodia. Järgmisel hetkel pakuti meile samaaegselt võimalust lasta lugu salvestada Aretha Franklinil või Ray Charlesil. Kui ma õigesti mäletan, siis oleks Aretha seda lugu soovinud hiljem salvestada, aga kuna Ray Charlesil oli salvestamine juba pooleli, siis läks lugu talle. Ray soovis vokaali enda stuudios sisse laulda ning saatis siis selle meile. Ei meie ega produtsent polnud salvestuse juures ja me avastasime salvestust kuulates, et Ray on meloodiat pisut muutnud. Mänedžer helistas meie palvel Rayle, et ta uuesti laulaks, kuid ta vastas: ma olen Ray Charles ja ma olen muusikas väga kaua olnud. See oli vokaal, mille ma salvestasin ja uuesti ma seda tegema ei hakka. Ja meil ei jäänudki muud üle, kui olukorraga leppida," tõdes laululooja.



Richi sõnul on ta vanakooli laulukirjutaja ning tal on keeruline kohaneda moodsa muusikaga, kus meloodiast ja tekstist olulisem on biit ja produktsioon.



"Ma tunnen ilusatest meloodiatest ja võrratutest lauljatest puudust. Eks häid lauljaid jagub praegugi. Ma hindan väga Pinki ja Ariana Grandet, kuigi ma ei pruugi kõigist tema laulusõnadest aru saada. Ka USA raadiomaastik on muutunud. Suurepärased R&B raadiojaamad, kes mängisid Gladys Knighti on kadunud. Ma soovin, et suudaksin uue ajaga pisut paremini kohaneda, kuid mulle tundub, et ma lihtsalt ei suuda head hip-hop lugu kirjutada," avaldas Rich. "Samas teeksin hea meelega ka nooremate tegijatega koostööd ning üritaksin nende headele biitidele enda stiili lisada. Tegelikult uskusin, et selline suunamuutus popmuusikas on kõigest faas. Nüüd olen ma kindel, et popmuusika jääbki selliseks ning muutustega tuleb kaasa. Vastasel korral muutud dinosauruseks."



Ilmselt on ka Richi ja Jud Friedmani Eurovisioonil osalemise üks põhjus see, et USA-s on klassikalistel laulukirjutajatel tänapäeval raskem löögile saada. Allan tunnistas, et ameeriklasena ei tea ta Eurovisioonist eriti midagi. Ainult seda, et tegemist on eurooplaste jaoks väga olulise meelelahutusüritusega ning et hääletamine on väga poliitiline.