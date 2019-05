Austraalia eurolaulja: olge mureta, Elina kõrge kleit on läinud

Elina Nechayeva tõdes intervjuus "Ringvaatele", et kui ta nägi Austraalia eurolaulja kõrget kleiti, siis ta ei saanud aru, mis laval toimub, kuid tal on hea meel, et selline suur kleit on nüüd moes. Austraalia esindaja Kate Miller-Heidke aga kinnitas, et "Elina kõrge kleit" on läinud ja sellega ta ei esine.

"Ma ütleks, et see on juba "La Forza" kleit next generation. Kui ma seda esimest korda nägin, siis ma üldse ei saanud aru, mis seal laval toimub. See oli nii naljakas, aga samas oli mul nii hea meel, et selline suur kleit on nüüd moes ja inspireerib ka teisi lauljaid selliseid huvitavaid lugusid looma ja huvitavaid lavashow'sid lavastama," rääkis Nechayeva.

Austraalia esindaja – samuti ooperilaulja – Kate Miller-Heidke tunnistas, et nägi Elina eelmise aasta esinemist ja et talle öeldi, et ta näppas Eesti eurolaulja eelmise aasta välimuse. "Me arvestasime selle kõigega ja valisime loominguliselt nagunii erineva suuna, teistel põhjustel. Olge mureta, mul ei ole enam Elina kõrget kleiti. See on läinud."