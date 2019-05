Ekspert restoranist leitud pärlist: selle väärtus on ennekõike emotsionaalne

"Jeerum küll, see on ju olematu," märkis vääriskivide ekspert Heli Kuulman. "Me ei räägi praegu 100 protsenti looduslikust pärlist. Me räägime kasvatatud merepärli tuumakesest, mis on juhtumisi selle pärispärli kasvatamise protsessis jäänud kuidagi kõrvale ja märkamata."

"Teadus on tegelikult see, et looduslikud pärlid kogutakse farmidesse, kui nad on seal n-ö molluskid ja lastakse neil kasvada täisealiseks, siis tehakse karbikene lahti, lõigatakse peenike lõik skalpelliga ja istutatakse see tuumakene molluskile liha sisse ja see on ebamugav ja mollusk tõrjub selle tuuma eemale, see on niisuguse koti sees, ja siis oma elutegevuse tulemusena see pärlituum, mis on inimese poolt sinna istutatud, kattub selle pärlmutterkihiga, mis katab pärlikarpi seestpoolt."

Kuulmani sõnul on selle leitud pärli väärtus ennekõike emotsionaalne. "Sellel paaril tasub mõelda selle üle, miks just neile see selline pärlialge saadeti. See tähendab, et see pärl tuli nende pere kaitsjaks. Kuna pärlid on naiste jaoks ääretult ustavad ja truud kalliskivid, siis ma arvan, et see proua, kes oma taldrikust selle pärli leidis, ei tohiks ära unustada, et tal selline kaitseingel kodus on."