R2 õhtuse vööndi ankeet | Peter Napoliello: mu muusikamaitse muutub väga tihti

Mis saatega on tegemist?

Idee seisneb hoopis selles, kuidas muusikat mängitakse. "It's in the mix" on saate tunnusfraas, sest "Mindbender" keskendub hea tuju muusikale, mis on kokku mix'itud niiviisi, et kahetunnise saate jooksul kõlab justkui üks lugu. Tänu sellele tekivad huvitavad kooskõlad, sest ma võin mängida ilusa ballaadi otsa 1970. aastate punki, sinna otsa klassikat, mille järel ehk The Beatlesit, hip-hopi või 1950. aastate Frank Sinatrat.

"Mindbenderi" puhul võid alati oodata kõige ootamatumat ja üllataval kombel see töötab. Minu saade põhineb ideel, et muusikat on universaalne ning inimesed ei tohiks lasta end piirata žanritest.

Artist, keda oleks kõige rohkem mänginud?

Mängin oma saates harva samu lugusid, sest minu muusikaline valik sõltub väga paljudes teguritest: milline on taktimõõt ja tempo, kui palju lööke on minutis või milline on üleüldine helipilt. Žanripiiridesse jäämine pole eriti oluline.

"Mindbenderis" kõlavad kommertshitid The Beatlesilt, The Rolling Stonesilt, Led Zeppelinilt, The Eaglesilt ja The Wholt kõrvuti harulduste ja veidrustega. Mulle meeldib mõelda, et muusikas on kõik võimalik ja pean seda kogu aeg meeles.

Kuidas leiad uut muusikat?

Ma suhtlen paljude muusikute, raadiotöötajate ning muusikatööstuse inimestega, seega suust suhu meetodil jõuab minuni ilmselt kõige enam uut muusikat. Seejuures meeldib mulle ka ise avastada ja otsida, mistõttu olen aktiivne Soundcloudis, Spotifys ja teistel sotsiaameediaplatvormidel. Kõige lemmikum meetod uue muusika avastamiseks on aga näha kedagi lives.

Kes on sinu iidolid?

Ma kasvasin üles New Yorgis, seega puutusin juba noorena kokku kõiksugu muusika ja artistidega, kuid esimene album, mille endale sain, oli The Rolling Stonesi debüütalbum "England's Newest Hit Makers". Mu isa tõi selle koju ja see muutis mu elu. The Beatles koos kogu Briti uue lainega on samuti oluline mõjutaja.

Suurim õnnistus oli töötada 30 aastat plaaditööstuses, kus mul õnnestus kokku puutuda ka oma teismeea lemmikutega nagu The Rolling Stones, Jimmy Page, Neil Young, Elton John, Cher, Sting ja paljud teised, see nimekiri on pikk. Need ajavad tunduvad tagasi mõeldes isegi sürreaalsed.

Kas ise raadiot kuulad? Kui kuulad, siis mida?

Jah, armastan raadio kuulamist ning ka minu paljud USA ja UK sõbrad töötavad raadiotes. Mulle ei ole raadiote puhul konkreetset eelistust, sest kuulan kõike alates hittidele keskenduvates jaamadest kuni underground piraatraadiojaamadeni. Los Angeleses olles kuulanud näiteks KROQ'i ja KLOS'i, New Yorgis aga pigem WHTZ'i ja K-ROCK'i.

Euroopas katsetan alati erinevaid raadiojaamu, et leida huvitavaid saateid ning dünaamilisi saatejuhte.

Vinüül, CD, mälupulk, arvuti või miski muu? Miks?

Ma alustasin 1970. aastatel vinüülidega, kui mängisin New Yorgi ööklubides. Alates sellest ajast olen alati eelistanud analoogmeediume, sest kõlapilt on soojem ja pehmem kuulata. Viimasel ajal eelistan küll kompaktsust ning seetõttu käin ringi arvuti ja USB-pulkadega.

Plaat, mille võtaksid kaasa üksikule saarele? Miks?

The Rolling Stones "Exile on Main Street", sest kõik lood plaadil on head ning sõnum antakse edasi loominguliselt ja toorelt.

Viimane album, mille ostsid?

Ostsin just endale kogu Billie Eilishi muusikalise kataloogi.

Viis lugu, milleta ei kujuta enda elu ette?

Mu muusikamaitse muutub väga tihti, aga ma valiksin ilmselt üle klassikalise muusika loo, ühe rockloo, ühe poploo, ühe R&B loo ja ühe hip-hop loo. Sõltuvalt tujust ja päevast oleksid igas žanris erinevad lood.

Lugu (või plaat), mida oled alati vihanud? Miks?

Muusika on väga isiklik kunst. See on kellegi looming, kirg ja enamasti ka elatusallikas, seega ma üritan eirata muusikast rääkides sõnu viha, vastikus, jälestus. Kui lugu ei jää mulle kõrvu, siis ma lihtsalt ei kuula.

Inimeste maitsed on väga erinevad ja ma ei ole inimene, kes saaks seda hinnata. Kui mult küsitakse arvamus, siis ma olen alati aus ja ütlen välja, kuidas tunnen, aga tuletan alati meelde, et suurim kriitik peaks olema auditoorium, mitte üks inimene.

Miks peaks sinu saadet kuulama?

Muusika on jõud, mis puudutab meie südant ning mõjutab emotsioone, seega "Mindbender" keskendub hea tuju muusika rännakule, mis avardab meeli ja läheb hinge. Mu eesmärk on meelt lahutada ning võimaldada kuulajatel end hästi tunda.

Hea muusika kõrval kuuleb minu saates ka siseinfot, kaasahaaravaid ja põnevaid lugusid ning aeg-ajalt isegi intervjuusid muusikutega. See on lõbus, õpetlik ja informatiivne moodus, kuidas veeta on pühapäeva hommik. Kui olete hiline ärkaja, siis saab saadet Raadio 2 leheküljelt ka järelkuulata.