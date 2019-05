Ithaka-Maria lahkuminekust Tomiga: kiirustamine võib juhtida inimesed rabedate otsusteni

Ithaka ema Heivi oli vaid 20-aastane, kui tema ja muusik Peeter Pruuli perre sündis esimene ühine tütar, kes sai nimeks Gyrcelea-Ithaka-Maria. Heivi sõnul oli tütar juba sündides energiline ja särav, vahendas Vikerraadio saade "Käbi ei kuku".

Kuna Heivi enda lapsepõlvekodus oli tähtis koht muusikal, oli talle selge, et ka tütar peab muusikat õppima. Nii ongi Ithaka ellu kuulunud klaver ning õpingud muusikakeskkoolis. "Väga ilus oli üles kasvada niisuguses perekonnas, kus tegelikult ka laps tunneb, et lapsed on elu õied. Igale poole võetakse neid kaasa," ütles Ithaka, et tema vanemad olid ka väga loomingulised.

"Seda on isegi tänasel päeval väga hea enda kohta teada, et armastus on minule nii oluline."

Koolis hindas Ithaka sõpradega suhtlemist ning muusikakeskkoolis tutvus ta oma esimese abikaasa Tomi Rahulaga.

Kuigi Ithakal avanes koos noorema õe Egerthylea-Rhe-Danoa-Ishtariga võimalus õppida Ameerikas ja teha seal muusikukarjääri, otsustas naine armastuse pärast tagasi Eestisse tulla. "Seda on isegi tänasel päeval väga hea enda kohta teada, et armastus on minule nii oluline," ütles Ithaka nüüd.

Ema Heivi meenutas, et Ameerikas olles helistas Ithaka kogu aeg koju, et Tomiga rääkida. "Telefoniarved olid nii suured. Ma arvan ka, et tegelikult ei ole midagi kaotatud, Ameerika sai ära nähtud ja kõige parem on olla oma kodus," arvas Heivi.

Kõigest 14-aastasena otsustas Ithaka, et kolib vanemate juurest lahku elama, et olla koos Tomiga. "Ma usaldasin oma last, usaldasin ka Tomit ja minu meelest polnud ka Tomi vanematel midagi selle suhte vastu. Tundes Gyrceleat, siis ta on enesekindel, aga ma võisin teda ka usaldada, sest ta on olnud kodus väga hooliv, korralik, koristaja, samas saab ta ka söögitegemisega hakkama. Ei olnud märki, et ta hakkama ei saaks," ütles Heivi.

Enne kokkukolimist oli Heivi sõnul Tomi ja Ithaka vahel pikk kurameerimisperiood. "Tomi tuli hommikul, ootas värava juures, millal Gyrcelea uksest välja läheb ja jalutasid käsikäes kooli poole. Sellele eelnes nii palju kaunist," tõdes ema Heivi.

Oma lastel täiskasvanueluga kiirustada ei laseks

2011. aastal läksid Tomi ja Ithaka teed ametlikult lahku, neil on ühine tütar Agathe Vega, kuid Ithakal on hilisemast suhtest veel kaks last, tütar ja poeg. Ithaka tunnistas, et ei kujutaks ette oma lapsi nii noorelt oma elu alustamas. Naise sõnul poleks ta oma ema asemel lubanud ka noorel Ithakal poisi juurde kolida, sest kokku ja lahku käimist oli neil Tomiga palju. "Aga samas on meil imearmas ja imekihvt tütar. Ma kindlasti ei ole alati olnud kingituspartner, kui sa lähed 13-aastaselt mehele, siis 13-aastane on 13-aastane, seal on puberteediiga. See on olnud põnev ja väljakutseterohke aeg nii minule kui ka, ma arvan, minu eksabikaasale," arutles Ithaka.

Ithaka sõnul on kiirustamine pigem miinuseks, sest see võib juhtida inimesed rabedate otsusteni. "Ma olen väga õnnelik oma kogemuste üle, mis mul on olnud. Need on olnud kihvtid, siin on olnud palju-palju väljakutseid, olen õppinud ennast usaldama ja tundma, õppinud, kuidas ma tahaksin, et minu lapsed ennast tunneksid," rääkis Ithaka oma elukogemuse plusse.

Kui Ithaka teed Tomiga lahku läksid, otsis ta ema Heivi sõnul palju abi raamatutest. "Teda on väga palju aidanud psühholoogilised raamatud, ta on hästi palju lugenud psühholoogiat ja filosoofiat ja sellega tegelenud nii enda seiskohalt kui ka partneri omast. Müts maha, kui tõsiselt ta oma suhteid ja sõpruskonda võtab," ütles Heivi.

"Kui ma vajan haletsemist, siis ma haletsen ennast ise maksimum kümme tundi, aga siis on ka kõik."

Ithaka lisas, et kui elus on raske periood, võtab ta aja maha. "Ma olen tundnud alati, et ma olen hoitud, õiged inimesed, vestlused ja õige muusika tuleb minu juurde sellel hetkel, kui ma seda vajan," lausus ta. Ohvrimängimine ja ohvriroll on olnud talle võõrad juba lapsepõlvest saati. "Kui ma vajan haletsemist, siis ma haletsen ennast ise maksimum kümme tundi, aga siis on ka kõik. Ma lähen asjaga edasi ja tegelen iseendaga," lausus Ithaka.

Tütre puhul pidas Ithaka esmatähtsaks, et tema füüsiline ja vaimne tervis vanemate lahutuse järel kannatada ei saaks. "Et õppeedukus säiliks ja keskendusin täielikult ja pühendusin täielikult temale, et ta oleks hoitud, korras ja terve," lausus Ithaka.

Oma laste kasvatamises on Ithaka lähtunud sellest, et kui teha õigeid asju, saavutavad nad kõike. "See on väga palju aidanud minu tütart ja hoidnud teda, ma arvan, väga ilusal rajal," arutles Ithaka.

Ithaka kolm last on väga erineva iseloomuga, "See näitab, kuivõrd erinevad on inimesed, seda tuleb aktsepteerida ja tingimusteta armastus on seal õiges kohas," lisas naine.

Oma kolme lapse kõrvalt on lõpuks Ithaka leidnud aja, et lõpetada Eesti teatri- ja muusikaakadeemia, mis tal noorena tegemata jäi. "Minu jaoks on praegu kõige õigem aeg kooliasjad käsile võtta. Nüüd, kus mul on kolm last ja mitu töökohta, praegu on kõige õigem aeg. Nüüd on see käes," naeris Ithaka.