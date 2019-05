Vikerraadio otsib taga Maie Parriku kaduma läinud laulu

Vikerraadio uue suvesarja "Hittide radadel" üleskutsele vastas teiste seas ka legendaarne pungivanaema Maie Parrik, kes kirjutas Taavi Libele, et tal on 1959. aastal tehtud lugu nimega "Tallinna laul".

Proua Parrik oli siis 20-aastane ja töötas Tallinna limonaaditehases, tutvustas pidudel kolleegidele oma lugusid ning antud loo inspiratsiooniks olid uued majad Tallinna elamurajoonides.

Raadioarhiivist on Operatsioon Õ 2003. aasta album kadunud, kus antud lugu peal. Vikerraadio edastab kõigile kuulajatele üleskutse, kui kellelgi on see plaat olemas, palun võtke ühendust Taavi Libega (taavi.libe@err.ee).

Veel selle nädala jooksul on oodatud kirjad aadressile hitid@err.ee, kuhu palutakse märku anda lauludest, paikadest, asutustest, jõgedest-järvedest, pubidest-kõrtsidest, mis kunagi laulu sisse pandud.