Eesti muusik Carl Tuulik, kes on tuntud enam artistinimega Joshua Stephenz, avaldas koos Marie Vaiglaga singli "Let You Go". Plaat jõuab ka tema kuu lõpus ilmuvale debüütplaadile.

"Minu jaoks on "Let You Go" soul'i kehastus. See lugu võtab kokku elemendid, kuidas soul minu jaoks kõlab. Koostöö Marie Vaiglaga oli boonus, mis lisas siia täpselt selle soul'i elemendi, mis puudu oli. Marie vokaal sobib loosse valatult," kirjeldas Joshua Stephenz ja tõi välja, et tema kõige esimene bänd, mida umbes 14-aastasena tegi, oligi koos Jonas Kaarnametsa ja Mariega Frankie Animalist. "Nii et sellepärast on koostöö minu jaoks veelgi erilisem ning mul oli uskumatult hea meel taas Mariega midagi ühiselt luua."

Varasemalt on Joshua Stephenz 2018. aastal andnud välja loo "All Night" koos Windy Beachi ehk Tuuli Rannaga. 21. mail ilmub Joshua Stephenzi debüütalbum.

Kuula lugu "Let You Go":