Lauri Saatpalu: Eplik võttis meie auhinnad ära

Alustati ühe oma menukaima lööklauluga "Šveits".

"Aastal, kui "Šveits" välja tuli, me kohe ka kuulsad ei olnud," meenutas Peeter Rebane esimese albumi aega aastal 2000.

"Me nägime ikka väga palju neid, hetki, kus me ei olnud kuulsad," muigas Lauri Saatpalu. Näiteks meenutas ta üht esinemist Tallinna Raekoja platsil, kus jagati samal ajal kuuseistikuid ja pensionärid kaklesid poodiumi ees istikute pärast.

Oli ikka head ka. "Me saime nominatsioone, saime mingi totaka Eesti muusikaauhinna," märkis Saatpalu.

"Mitte totaka," parandas Rebane.

"No ikka totaka, kui see oli ju etno alal, kui sa seda plaati kuulad, ja see on etno ja folk, no anna andeks," ütles Saatpalu, kelle meelest plaat pidanuks nomineeruma ikka popi või rocki kategoorias.

"Aga siis oli Eplik ees, võttis kõik meie auhinnad ära ja jäi alles ainult rahvatants ja villased sokid," nentis Saatpalu. "Tegelikult meil läks hästi, inimesed võtsid meid hästi vastu."

"Meist ilmusid kiitvad artiklid, aga kontserte ei olnud, sest ükski kontserdikorraldaja ei soostunud võtma riski, ei olnud kinnitust, et me tõesti publiku toome, väga kummaline," sõnas Rebane. "Selline olukord kestis kolm aastat."

Saatpalu rääkis ka vanadest headest asjadest, mis annavad kindlust. "Kes vaatab Eesti Rahvusringhäälingut? Mitte keegi. Ainult see nõukogu vaatab, kes teil seal on, Kätes Rool ja Reitelmann. Normaalsed inimesed vaatavad kõik Eesti Televisiooni!" Kinnituseks oli Saatpalu tulnud vana Eesti Televisiooni särgiga.

Vaadake meeleolukat vestlust ja kuulake lugusid videost.