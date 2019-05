Ewert And The Two Dragons esineb suvel esmakordselt Hiiumaal

Eelmise aasta lõpus neljanda stuudioalbumi "Hands Around The Moon" välja andnud Ewert And The Two Dragons jõuab sel suvel esmakordselt Hiiumaale esinema. Bändi suve ainus soolokontsert toimub imeilusas Suuremõisa lossihoovis.



"Oleme Hiiumaa kontserdi eel elevil. Mängime küll suvel mitmel festivalil, kuid täispikka soolokontserti saabki näha ja kuulda vaid Suuremõisa lossihoovis," ütles solist Ewert Sundja. "Produktsiooni osas me kindlasti allahindlust ei tee – mandrilt tuuakse saarele suur hulk tehnikat, mis meie muusikat võimsamalt publikule edastada aitab ning visuaalselt toetab."



Draakonitel on selja taga edukas kontserttuur Euroopas ning enne seda ka kodumaal.

"Uus album tõi meile kahtlemata uue hingamise ning seda tundsime ka tuuritades. Meid võeti soojalt vastu nii Eestis kui mujal," sõnas kitarrist Erki Pärnoja.

Albumiga "Hands Around The Moon" võitis bänd jaanuaris Eesti Muusikaauhindade jagamisel kolm auhinda – Aasta Albumi, Aasta Rockalbumi ning Aasta Ansambli kategooriates.



"Mandri-inimestele võib tunduda Hiiumaa veidi kauge ja kättesaamatu, kuid tegelikult see nii ei ole," lausus trummar Kristjan Kallas. "Käisime poistega ise kohapeal, Suuremõisa lossi juurde jõuab vähem kui kolme tunniga. Tore fakt on veel see, et kui "Hands Around The Moon" Tallinnast välja sõites automakist mängima panna, lõppeb plaadi viimane lugu Rohuküla sadamasse jõudes."



"Usun, et meie Hiiumaa kontsert pakub mõnusa lõõgastushetke – kes on Hiiumaal varem käinud, see teab, miks see paik nii maagiline on ning kes ei ole, siis on nüüd suurepärane võimalus Hiiumaad avastama tulla ning ühtlasi ka kontserti külastada," lisas bassist Ivo Etti.