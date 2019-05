Aasta Suurpere on perekond Soon Võrumaalt

Pereema Katrin on hariduselt etnomusikoloog ja lasteaiaõpetaja. Isa Mihkel on hariduselt bioloog ning tööalaselt eraettevõtjast pillimeister. Katrini ja Mihkli peres on kasvamas 4 last: Madli (12), Joonas (9), Jürgen (8), Anni (1).

"Laste kasvatamise ja lasterikkuse väärtustamine on oluline – see, kui lapsed on Eesti ühiskonda oodatud, julgustab ning annab kindlustunnet vanematele suurema perekonna loomiseks," sõnas ELPLi president Aage Õunap. "Perekond Soon on südamlik Eesti pere, kus hoitakse ja väärtustatakse oma perekonnaliikmete ainulaadsust ja eripära. See on armastuse lugu, millega on segunenud ettevõtlikkus, pärimuskultuur ja looduslähedus. Vanemad on oskuslikult kombineerinud nelja lapse kasvatamisega kaasnevad toimetused oma isiklike unistuste ja püüdlustega. Lisaks jätkub neil energiat kogukonna arengusse panustamisel."

"Tublidel suurperedel on tuleviku kujundamisel eriti tähtis roll, sest meie tuleviku vormivad ju meie lapsed," lausus Bigbanki Eesti äriüksuse juht Jonna Pechter. "Toimekaid ja ühtehoidvaid peresid, kus väärtustatakse lastele pühendatud aega, perekondlikke suhteid ning oma kodu tunnet, tuleb eriliselt esile tõsta, sest nemad kannavad väärtusi, mis aitavad kogukonnal ja seeläbi ka tervel ühiskonnal areneda."

Perekond Soon on Võrumaal taastanud oma kätega vana lagunenud talukoha. Isa Mihkel on pillimeister, kelle südameasjaks on Eesti traditsioonilisse pilliehitusse süvenemine ja kandletraditsiooni hoidmine. Lastele õpetab isa looduse tarkusi, poegadele tutvustab mesindust ja kalastamist, tütre Madliga käib Mihkel pillilaagrites hiiu kandle mängu õppimas.

Ema Katrin on üks lasteaia Terve Pere Aed algatajatest ja arendajatest ning mängib kannelt ansamblis TRIO Soon/Piho/Lepasson. Aastaid on ta õpetanud lastele pärimusmuusikat ja kandlemängu. Ta on kohaliku külaseltsi tegus liige, kes lapsepuhkusel olles asus õppima ülikoolis eripedagoogikat.

Tütar Madli (12) õpib Võru muusikakoolis viiulit, käib pärimusmuusika laagrites ja laulab kooris. Ta armastab hobuseid ning unistab saada arhitektiks. Poeg Joonas (9) on suur loodushuviline, kelle erihuviks on sisalikud ja teised roomajad. Koos vennaga käib ta judo trennis. Ta on tegus noorkotkas ja huvitub robootikast, kuid koolis naudib enim loodusõpetuse ja matemaatika tundi. Joonas ootab suvevaheaega, et viia lõpule oma eelmisel aastal alustatud saviehitus-stiilis mängumaja ehitus.

Poeg Jürgen (8) on laulumees, kes esindas sel aastal Võrumaad Eesti Meestelaulu Seltsi poiss-solistide võistlusel. Jürgen ootab kevadet, et astuda muusikakooli õppima oma lemmikpilli Teppo lõõtsa. Suurena tahab Jürgen saada mereuurijaks. Pisitütar Anni (1) on pere silmatera, vanemate vendade ja õe eriline lemmik ja hellitusobjekt. Lisaks on peres laste vanavanaemalt päranduseks saadud taksikoer Barclay, kaks kassi ja kanad.