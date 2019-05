Kõllestes tehakse erilist magusat

Vana talu hoovi püsti pandud šokolaadivabrikus valmistavad nad käsitöökompvekke ja -šokolaade, mis pakitud kunstiteostesse.

Kommimeister Maimu Prušinskaja näitas, kuidas tehakse assortiikommi täidist ja kuidas see kommi sisse saab. Küsimusele, mis on kommiteo juures kõige ägedam, vastas Prušinskaja, et kõik on äge. "Kommi teha, pakkida, kõik, aga kommisegusid teha meeldib kõige rohkem," ütles meister.

Asuvad nad täitsa metsas, kuhu viivad vaid auklikud ja sageli porised teed. Kõlleste Kommimeistrite juhiabi Piret Kuik ütles, et nad on maakad. Isegi niivõrd, et paljud šokolaadi- ja muu kauba autod keelduvad kommivabrikusse kohale sõitmast, nii peavad naised asfalttee otsale sõiduautoga vastu liikuma.

Eripäraseks muudab Kõlleste magusatööstuse aga see, et veerand nende toodangust läheb eritellimustele: eraisikud, firmad, muuseumid, spordiklubid, kõik, kel läheb vaja maitsvat meenet.