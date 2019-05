Lenna Kuurmaa tütred räägivad oma lemmiklauljatest

Saates "Hommik Anuga" on külas muusik Lenna Kuurmaa ja emadepäeva puhul võttis ta kaasa ka tütred Matilda ja Ami, kes laulavad, meisterdavad ja avaldavad oma lemmiklauljad (peale emme).

Küsimusele, kes on nende lemmiklauljad, vastas Ami: "Mul on Marie (pidades silmas oma tädi Marie Vaiglat), aga vahel on ikka emme ka."

Matilda ei julenud oma lemmikut kõva häälega välja öelda. "Taukar, sosistas mulle kõrva," muheles Lenna Kuurmaa. Siiski meeldib Matildale ka emme laul.

Pisitütred laulavad saates ka ise.

Juttu tuleb ka Lenna õppetööst, mis on ühtaegu ta hobi: ta õpib Räpina aianduskoolis tekstiilkäsitööd. "Minu vanaema oli õmbleja ja ma arvan, et mul on sealtkaudu mingi tõmme selle vastu ning ma väga naudin seda tegevust," sõnas Lenna Kuurmaa.

Vaadake ja kuulake kogu intervjuud ja laule videost.