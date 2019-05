Raamatu "Minu Iirimaa" autor: olen alati vales kohas

Rene Satsi avaldas raamatu "Minu Iirimaa", mis on täis juhtumisi, mida lugejatel on raske uskuda.

"Ma olen alati vales kohas," naeris mees, kes on sattunud sekeldustesse nii Iiri maffia kui ka Sri Lanka terroristidega, vahendas ETV saade "Ringvaade".

"See on täiesti kogemata, ega ma meelega seda ei tee. Ma ütlen alati et ma ei otsi probleemi või situatsiooni, aga ma ei keeldu, kui keegi hakkab minuga mingit imelikku juttu ajama. Ikka lähen vaatan, mis saab. See on minu arust huvitavam," põhjendas Satsi.

Satsi rääkis, et raamatus on kirjas juhtum, kus teda valedel põhjustel on tahetud ära tappa. "Ma lihtsalt juhtusin ühe kakluse kõrvale ja siis see inimene, kes seal kakluses viga sai, tuli välja, et ta on ühe kuulsa Iiri maffiapealiku poeg," kirjeldas Satsi.

Satsi püüab raamatus "Minu Iirimaa" piiluda pealispinna taha. Mees jagas Iirimaal korterit ööklubides poksida armastava iirlasega ja aitas näiteks kaugelt maalt pärit prostituudil oma teadmata Iiri väikelinnas maad kuulata. "Inimesed teevad selle põnevaks, inimesed ja kultuur," ütles Satsi, et Iirimaal on suur multikultuursus, mis muudab koha kirevalt huvitavaks.

Mees lisas, et Eesti on tema vaimne kodu, Iirimaal asub aga tema päris kodu.