Victor Crone valmistus Eurovisiooniks Ove Mustingu garaažis

Musting selgitas ETV saates "Ringvaade", et on pidanud Victoriga harjutama kaameranurki. "Me oleme Victoriga tema hotellitoas harjutanud seda ja Eestis tegime ka nii, et meil oli üks garaažiproov, kus me proovisime, kuidas tööab erineva kiirusega alus," selgitas Musting.

Tema sõnul vajab tormipilvede koht ehk eriefekt palju markeerimist. "Seda on kõige parem õppida koos laulusõnadega, selle järgi jätan meelde," selgitas Victor, kuidas ta keeruliseks kohaks valmistub.

Victor tunnistas, et tunneb end veel veidi ebakindlalt enne teisipäevast poolfinaali. "Nii mõndagi on veel vaja teha, et pilt saaks õigeks. Aga omamoodi lõbus on laval olla," lausus ta.

Eesti delegatsiooni juht Tomi Rahula kinnitas aga, et temal on Victori üle väga hea meel. "Võrreldes esimese prooviga oli ta täiesti teistsugune, ta oli täitsa vaba. Esimene närv on tal üle läinud, mis on kõige olulisem," ütles Rahula.

2019. aasta Eurovisioon toimub Tel Avivis Iisraelis 14., 16. ja 18. mail. Eesti esindaja Victor Crone astub esimeses poolfinaalis lavale 14. võistlejana. Esimeses, 14. mail toimuvas poolfinaalis on 17 võistlejat, kokku osaleb tänavusel võistlusel 41 riiki.