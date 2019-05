Hanna-Liina Võsa meenutas esinemisi lapsena: olin nii ülitõsine

"See on nii naljakas, kui ma vaatan vanu videoid, siis ma olen nii ülitõsine. Seal on olukordi, kus ma annan küünarnukiga kõrvalolevale poisile, kui ta unustab laulda," naeris Hanna-Liina ETV saates "Ringvaade".

Hanna-Liina naeris, et ei ole muidu tõsine inimene, kuid mäletab, et telestuudios laulmine oli tähtis sündmus. "See oli väga suur asi, ma mäletan. Tegemist oli, et saada sukapüksid tervetena kaamera ette. Enne läks tohutu aeg - see valguse sättimine ja õigete nurkade sättimine. Me jooksime siin telemajas ringi," meenutas ta.

Hanna-Liina tunnistas, et tema pojale Ottole lastelaulud väga ei meeldi. Poisi lemmikute hulka kuulub näiteks multifilmikangelane Pikne McQueen.

"Ringvaate" eetris mängiti Ottole laulukeskkonna Laulupesa värskeimat "Porilombilaulu". "See avastus, mis lastel on, kui sa saad hüpata kummikutega porilompi, on lihtsalt nii tore. Kõik lapsed samastavad ennast selle olukorraga," ütles Võsa, miks lastelaulud veebis nii populaarsed on.