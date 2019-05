Luhats "Troonide mängu" apsust: Starbucksile oleks selline reklaam maksnud 2,3 miljardit

"Oli kuidagi selline tunne, et see ei kõlba sinna ajastusse. Sellistest kohvitopsidest ei joodud sel ajal," naeris Luhats ETV saates "Ringvaade".

Luhats ütles, et selline lohakusviga pani muidugi sotsiaalmeedia kihama. "Kõik hakkasid rääkima järsku Starbucksi kohvitopsist. Starbucks on tänaseks hetkeks umbes 2,3 miljardit dollarit sellest saanud. Kui nad oleksid ostnud selle reklaami, siis see oleks maksnud umbes 2,3 miljardit dollarit. Mis selgus, see kohvitops ei olegi tegelikult Starbucksi kohvitops," avaldas Luhats, et juttudel, nagu oleks näitleja jätnud Starbucksi topsi kaadrisse meelega, pole mingit alust.

Mees tõi esile ka "Sõrmuste isanda" kaadrisse jäänud valge kaubiku ja ajaloolise sisuga "Gladiaatori" kaadris lennanud raudlinnu. Filmist "Kariibi mere piraadid" avastasid fännid taustalt aga väga moodsa kaabuga mehe.

Luhats rääkis, et tema siiski vaatab pigem filmi sisu ja apsakatele tähelepanu ei pööra. "Inimesed teinekord märkavad, teinekord ei märka, see oleneb filmist," lausus Luhats, et mida populaarsem film, seda enam selliseid vigu tähele pannakse.