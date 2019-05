Anett avaldas debüüt-EP "All Over Again": selles on palju eneseotsingut ja katsetamist

Laulja-laulukirjutaja Anett avaldas oma debüütlühialbumi "All Over Again", millel teeb kaasa ka Jüri Pootsmann.

Anett Kulbin on tuntud koosseisust Wilhelm, osaledes korduvalt Eesti Laulul nii poolfinaalis kui ka finaalis. 2016. aastal alustas Anett soolokarjääriga, andes välja singli "Strong", millega pääses samuti Eesti Laulu poofinaali. Nüüd on ta jõudnud etappi, kus tema kirjutatud muusika on seotud kokku ühtseks tervikuks.

""All Over Again" on minu soolokarjääri debüütalbum ja tunnen, et selles on palju eneseotsingut ja katsetamist. Minu kirjutatud materjali seovad tugevalt ühtseks lugude ausad sõnumid ja emotsioon. Just nendest väärtustest lähtun alati muusika kirjutamisel, hetkeolekut muusikasse kandes," avas Anett enda muusika loomise tunnetust.

Lühialbumi ehk EP vormis kujunenud lugude kogumik koosneb Aneti viimase aasta jooksul kirjutatud lugudest, mis algselt olid ühtemoodi klaveri ja vokaali vormis. Uuel lühialbumil said need palad kokku ja erinevate produtsentide toel lõpliku vormi.

"Mul on hea meel, et sain selle lühialbumi valmides teha koostööd väga mitmete andekate produtsentidega nagu Carl Tuulik aka Joshua Stephenz, Andres Kõpper, Raul Ojamaa, Muudu ja Gevin Niglas, kelle igaühe käekiri toetab ja täiendab minu muusikat. Eriti äge oli jälgida, kuidas lõpptulemusena iga produtsent loole täiesti uue ja omamoodi tunde sisse puhus. Samuti teadsin kohe, et loo "Hit And Run" soovin tõsta dueti vormi ja mu esimene valik oli hea sõber Jüri Pootsmann, kes on minu jaoks üks hingestatumaid lauljaid Eestis," kirjeldas Anett EP lugude valmimise protsessi.

Juunis annab Anett uue muusika esitluskontserdid.

Lugude nimekiri:

1. "All Over Again"

2. "Don't Pretend"

3. "Here I Am"

4. "Hit And Run" (ft. Jüri Pootsmann)

5. "One Man Show"