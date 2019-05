Eesti parim õpilasfirma on juuksetooteid valmistav Brand

Võistluse žürii hinnangul olid kõik finalistid väga tugevad ja lõpliku valikut oli väga keeruline teha, kuid lõpuks sai otsustavaks õpilasfirma Brand suurim potentsiaal läbi lüüa ka globaalsel turul ja eriti Skandinaavias. "Brandi puhul mängis suurt rolli just tohutult põhjalikult läbi mõeldud detailid ja komponendid. Lisaks ka ülimalt kõrgel tasemel disain ja silmapaistvalt head müügioskused," selgitas žürii esimees Paavo Pilv.

ÕF Brand liikmed olid tunnustuse eest väga tänulikud ning rõhutasid kõikide toetajate, mentorite ja juhendajate olulisust sellel teekonnal. "Tundub, et nüüd tuleb meil terve mai veeta EBS-is, et valmistuda Eesti esindamiseks," märkis ÕF Brand liige Mihkel Mauriusz Jezierski. Parimaks kuulutatud õpilasfirma sõidab Eestit esindama võistlusele "Euroopa parim õpilasfirma 2019", mis toimub sel aastal Prantsusmaal. Varasemalt on parima õpilasfirma tiitel toodud tagasi kolmel korral.

Junior Achievement Eesti direktor Kersti Loor lisas, et kindlasti on selle taga, et sellel aastal loodi kokku rekordiliselt lausa 400 õpilasfirmat, suures osas just tublid õpetajad ja mentorid, kes innustavad ja juhendavad noori omas suure entusiasmiga. "Noorte loovus, leidlikkus ja ettevõtlikus on muidugi aastate jooksul teinud lausa uskumatu hüppe," märkis Loor.

Võistluse teine koht läks ettevõttele Imelõõr Põlva gümnaasiumist, mis valmistab kohalikust pilliroost biolagunevaid joogikõrsi. Kolmanda koha pälvis pulga otsas olevaid käsitöökohukesi tootev Glaze Tallinna 21. Koolist. Rahvahääletusel pälvis enim toetust vanniteed tootev Laguun Kuristiku gümnaasiumist.

Lisaks jagati välja ka mitmed eriauhinnad:

Edu ja Tegu nutika probleemlahenduse preemia – KIFT wallets (Gustav Adolfi gümnaasium)

Manpower eripreemia "Ready to Work" eripreemia " – Borto (Tallinna 21. kool)

Innove tulevikufirma eripreemia – SunBull (Tallinna Lilleküla gümnaasium)

Coca-Cola jätkusuutlikkuse preemia – C-bag (Hugo Treffneri gümnaasium)

UC-Rendi eripreemia – Susle (Viljandi gümnaasium)

Toiduvaldkonna eripreemia - Vemps (Võru gümnaasium)

JA Eesti vägev vilistlane 2019 on Robin Saluoks, kes on asutanud ja üles ehitanud Euroopa põllumeestele digilahendusi pakkuva ettevõtte eAgronom, mis tänaseks on laienenud üheksasse riiki. Eestis kasutab Robini rakendust enamik teraviljakasvatajatest. JA programmis oli ta samuti edukas, võites 2013. aastal nii Eesti kui ka Euroopa õpilasfirmade võistluse teadusetendusi pakkuva õpilasfirmaga Kolm Põrsakest.

JA Eesti aasta mentor 2019 on Maaja Toomet, kes on Põlva Gümnaasiumi keemiaõpetajana toetanud ja aidanud sealseid õpilasfirmasid toodete väljatöötamisel ja arendamisel. Temalt on abi saanud tänavused finalistid - pulkdeodorante pakkuv õpilasfirma Ihupixie, kuivšampooni pakkuv õpilasfirma Tahpoon ja Võrtsjärve pilliroost joogikõrsi valmistav õpilasfirma Imelõõr.

Aasta ettevõtlusõpetaja 2019 on Marek Mekk, kes sel aastal juhendab nelja õpilas- ja minifirmat Hargla põhikoolis, Valga gümnaasiumis ja Valga noortekeskuses Tankla.