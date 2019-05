Galerii: Tel Avivis toimus Victor Crone'i ja Darude'i tormine kohtumine

Darude'i üks kuulsamaid lugusid, ikooniline "Sandstorm" ehk liivatorm on tänaseks Youtube'is kogunud ligi 90 miljonit vaatamist ja tegi mehest 1999. üle-euroopalise staari. Victori lugu "Storm" on siin eriline oma efektse ning keerulise videokujunduse poolest laval, on soomlased öelnud.

Nii otsustasid mehed kohtuda rannas, sest Tel Avivi on 13 eraldi ametliku rannaga National Geographicu andmetel nimetanud ka Vahemere-äärseks Miami Beachiks.

Kuna Darude reisib palju kahe kodumaa Ameerika ja Soome vahet, viis Victor talle kingituseks eestlaste valmistatud kuulsa loomanäoga unemaski, mille autoriks on Ööloom. Looma nägudega on nad disainitud väga lihtsal põhjusel - ühelgi loomal ei ole probleeme uinumisega.