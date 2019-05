Ott Lepland ja Peeter Oja panid selga enda Eurovisiooni esinemiskostüümid

Peeter Oja kinnitas, et sinine pintsak, millega ta Eurovisiooni laval üles astus, pole tehtud kõige paremast materjalist, kuna eesmärk oligi vaid laval kandmine. "Taskud tal isegi on," ütles ta ja mainis, et "Leto Svetiga" on seotud kaks Eesti eurolaulude ajaloolist märki. "Meie esinemise järel loodi Eesti Laul ja teine, mis on ka märgiline, on see, et nendest "Leto Sveti" laulusõnadest on tehtud sotsiolingivstiline uurimus Tallinna Ülikoolis."

Sinist esinemispintsakut pole Oja kordagi pärast esinemist kandnud. "Ma ei tea, võib-olla ma olen prügi välja viinud sellega," tõdes ta.

Ott Lepland sõnas samuti, et ta ei ole võistloo "Kuula" esinemiskostüümi pärast eriti selga pannud. "Ta on mul kodus kenasti seisnud, vahepeal olen teda küll keemilisse viinud, sest ta hakkab tolmu koguma," ütles ta ja mainis, et kostüümi kuuluv vest on tema jaoks spetsiaalselt õmmeldud.