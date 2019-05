Eestis elav moslemipere ramadaanist: elu muutub sel ajal imelikumaks, aga see on tehtav

Moslemite püha ramadaan, mille ajal on enamik toimingud – muuhulgas söömine ja joomine – päeval keelatud, kestab sel aastal kuni juuni algusesse. "Ringvaates" selgitasid Eestis elavad moslemid Kristi Ockba ja Steven Vihalemm, kui keeruline on sellise elurütmiga kuu aega elada.

Ramadaan liigub igal aastal kümme päeva tagasi ning Kristi Ockba kinnitas, et mõni aasta tagasi oli seda veel raskem järgida – püha sattus samale ajale jaanipäevaga, mil päev on kõige pikem. "Elu muutub sel ajal imelikumaks, aga see on tehtav," ütles ta ja kinnitas, et nälg ja janu tuleb sel ajal muidugi peale. "Vesi ei maitse kunagi nii magusalt, kui sa oled paastunud ja võtad esimesed lonksud."

Ockba aga rõhutas, et möödunud aastal ta ei paastunud, kuna ta oli rase, ning selgi aastal jätab ta paastu vahele, kuna toidab last rinnapiimaga. "Esimene päev ma küll paastusin, aga siis otsustasin, et mis ma ikka punnitan, teen nii, kuidas jõuan, aga tervet paastu kindlasti kaasa ei tee," sõnas ta.

Esimene toit, mida klaasi vee kõrvale süüakse, on Kristi Ockba kinnitusel kolm datlit. "Põhjus selleks on ikkagi see, et sa pead saama suhkrutaseme veres taastama," ütles ta ja tõi välja, et pärast seda süüakse esimese asjana suppi. Stuudios oli neil kaasas ka läätsesupp, mida tema sõnul tehakse paljudes Lähis-Ida riikides, ning ka kahed erinevad küpsised.