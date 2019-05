Kümne-aastased tüdrukud kutsusid joonistatud plakatitega Saue inimesi koristama

"Ringvaate" toimetaja Christel Karits kohtus kolme kümne-aastase tüdrukuga, kes on juba aastaid aktiivselt metsaaluseid koristamas käinud. Lisaks koristamisele panid nad üles ka käsitsi joonistatud plakateid, et kutsuda ka kõiki teisi enda ümbrust puhtana hoidma.

Hiljuti tekkisid Saue vallas postidele lapse käega joonistatud mõjusa sisuga plakatid, vahendas "Ringvaade". Selgus, et nende taga olid kümneaastased tüdrukud - õed Lisann ja Loviisa Kaufmann ning nende sõbranna Laura Adele Siitan. Lisaks üleskutsele käivad nad ka ühiselt metsas koristamast, kust nad on leidnud nii kilekotte, suitsukonisid, pudeleid ja klaasikilde.

Tüdrukud alustasid looduse prügist puhastamisega kaheksa-aastasena. Ühel hetkel tundus neile, et üksi ei käi neil kõigest jõud üle ja nad otsustasid inimeste südametunnistusele koputada. "Me ei jõua ise kõike prügi ära koristada, võiks anda teistele ka teada, et nad prügi maha ei viskaks, siis me mõtlesimegi, et teeks plakateid," selgitas Lisann.

Esimesi plakateid oli tüdrukute sõnul põnev üles panna. "Ma ei ole päris kindel, aga umbes viis-kuus plakatit panime üles," selgitasid nad. Pärast plakatite ülespanekut said need aga uue hoo sisse hoopis Facebookis, kus neid hakati levitama.