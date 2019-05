Aasia ekspert: Tai kuningas andis oma koerale kindrali tiitli

Herdis Pärn selgitas "Ringvaates", et Tai traditsioonis usutakse, et pea on kõige olulisem osa, kus asub mõistus ja väärtused, ning jalad on kõige mustem osa. "Kuninga puhul on aga see, et isegi tema jalad on olulisemad kui kogu Tai rahva pea, mistõttu istub kuningas tihti troonil," ütles ta ja mainis, et nii kuninga abikaasa kui ka külaliste riigipea juurde roomamine peaks edasi andma veel enam valitseja mõjuvõimu. "Näitamaks, et kuningas on oluline."

"Eelmist kuninga tõesti armastati, ma nägin isegi oma sõpru, kes nutsid, kui ta viidi haiglasse," tõdes Aasia ekspert ja mainis, et eelmine kuningas oli budistliku traditsiooni järgi vooruslik kuningas, kes ei teinud midagi, mis ei vastaks reeglitele. "Uus kuningas kasutab oma võimu selle koha pealt ära, et ta teab, kuidas Tais ei tohi keegi teda kritiseerida, sest kui seda teha, siis võid 3 kuni 15 aastaks vangi minna."

"Tai rahva seas ei ole ta üldse nii austatud kui tema isa ning kuigi seadus keelab teda kritiseerimast, siis sosinad ikkagi käivad, oma seltskonnas räägitakse teda ikkagi taga," kinnitas ta ja tõi välja, et kuningas Maha Vajiralongkorn on kolm korda lahutatud ning kõik lahutused on olnud üsna skandaalsed. "Tal oli ka koer, kellele ta andis sõjaväekindrali tiitli, ta pidas ka oma koera sünnipäeva, millest on olemas lõbusaid pilte."