Elton Johni eluloofilmi "Rocketman" Londoni esilinastust saab jälgida ka Eesti kinodes

"Elton John on kahtlemata väga särav isiksus, mida see eepiline eluloofilm koos peaosalise Taron Egertoniga ka suurepäraselt portreteerib," märkis Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod. "Just seepärast ongi meil eriti hea meel, et meil on võimalik fännidele pakkuda ka tükikest sellest säravast melust, mis toimub filmi Londoni esilinastusel ja sealsel punasel vaibal."

"Rocketman" on muusikaline fantaasia, mis räägib inimliku loo Elton Johni läbimurdeaastatest ja sellest, kuidas tagasihoidlik klaverigeenius Reginald Dwight transformeerub rahvusvaheliseks superstaariks koos kõigi selle teekonna valude ja rõõmudega. Filmi peaosas astub üles Taron Egarton ("Kingsman", "Eddie The Eagle"), teistes osades teevad kaasa Jamie Bell ("Billy Elliot", "Nümfomaan"), Richard Madden ("Troonide mäng"), Bryce Dallas Howard ("Jurassic World", "Black Mirror").

Londoni esilinastust on võimalik jälgida nii Tallinna, Tartu kui ka Viljandi kinodes. Samuti on erilinastusel võimalik näha filmi enne ametlikku esilinastust Eestis – kinode tavaprogrammi jõuab film alles 7. juunil.