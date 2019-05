Tantsupeo korraldajad: kvoodi järgi rühmi ei valita, oluline on kollektiivi tehniline tase

"Ligi 20 rühma, kes välja jäid, on tantsupeo enda liigijuhtide või nende assistentide rühmad. Väljajääjate hulgas on ka vanade ansamblite rühmi ja õige mitu," selgitas Järvela Raadio 2 hommikuprogrammis, et tantsupeole valitakse rühmi ikkagi hea ettetantsimise järgi.

Järvela sõnul pole seega imestada, kui mõni tundmatu rühm vanadele olijatele ära teeb. "Kui see sama projektirühm otsib endale hea õpetaja ja on motiveeritud, teeb hästi võimsalt tööd ja tantsib paremini kui aastaid tantsinud väärikas rühm, miks siis mitte võtta," selgitas Järvela.

Sel aastal kandideeris üldtantsupeole läbi tantsupeoregistri 995 kollektiivi, varasematel aegadel on see olnud umbes 150 rühma võrra väiksem. "Rahvatantsu populaarsus on tõusnud ja seda juba viimase 15 aasta jooksul. Iga pidu, mis on toimunud, on soovijate arv kogu aeg suurenenud," põhjendas Järvela nii suurt huvi peol osalemise vastu.

Kalevi staadion mahutab kokku umbes 20 000 tantsijat ja pealtvaatajat. "Me oleme tegelikult kriitilises piiris," ütles Järvela, et tantsijaid on sel korral niigi rekordiliselt üle 10 000. See on ka põhjus, miks mõned tantsupeolised peavad peolt kõrvale jääma. "Oma rühmadega, kui ma alustan tantsupeole minekut, ma ütlen kõigepealt, et ei ole kindel, kas me pääseme või ei pääse peole, me lähme konkursile. Nad arvestavad ka sellega, et nad võivad koju jääda ja minu rühm on ka ükskord jäänud koju," ütles Järvela.

Nii Rajaste kui ka Järvela kinnitasid, et tantsupeole mingi kvoodi järgi rühmi ei valita. "Meil on oluline kollektiivi tantsu tehniline tase, jaotada Eestimaa kvootideks, seda meil kindlasti ei ole," selgitas Rajaste.

Rajaste lisas, et tantsupidudele on läbi aegade olnud konkurss ning lahendus pole seegi, kui rühmadele antakse vähem tantse, et kokkuvõttes pääseks tantsima rohkem rühmi. "Vaadates, kuidas me tänavuse peo proovigraafikut Kalevi staadionile ja väljakutele paika panime. Kui palju võtab aega ühe tantsu sättimine väljakule ühe liigiga, juba see, kui me toome juurde erinevaid rühmi mitu väljakutäit veel juurde tähendab, et meie proovinädalad lähevad pikemaks ja samuti ka meie etendus läheb pikemaks," põhjendas Rajaste, miks selline lahendus ei töötaks.

Tänavusele tantsupeole tulevad lisatribüünid ka publikule, millele hakatakse pileteid müüma 20. mail.