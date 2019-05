Vaata, millega üllatavad eurolaval Victori suurimad konkurendid

Eurovisionodds ametlikus ennustustabelis on juba nädalaid püsinud esikohal Hollandi eurolaulja Duncan Laurence. Kuigi laulja sattus enne Eurovisiooni väiksesse skandaali, sest tema laul "Arcade" on Youtube'is olnud kuulatav juba paar aastat, on mees Tel Avivis ja valmis võistlustulle astuma. Video Duncani esimesest proovist annab aimu, et Eurovisiooni tänavune favoriit hoiab lihtsat joont, olles laval koos vaid klaveriga.

Holland, Duncan Laurence - "Arcade"

Ennustustabeli teisel kohal on Venemaa, kelle võiduprotsent on 12. Sel aastal esindab Venemaad taas Sergei Lazarev, kes osales lauluvõistlusel ka 2016. aastal. Selgi korral on mehe tiimis Filipp Kirkorov ning võistlusloo "Scream" lavashowga tagasi ei hoita.

Venemaa, Sergei Lazarev - "Scream"

Kuigi ennustustabeli kolmas koht kuulub Itaalia esindajale Mahmood, siis viie suurriigi, kes on juba automaatselt finaalis, proovid pole alanud. Seega saab heita pilgu ennustustabeli neljanda koha omanikule Aserbaidžaanile, keda esindab Chingiz palaga "Truth". Konkurents on Crone jaoks tihe, sest ennustustabeli eesotsas on vaid meessooloartistid. Chingizi lavashow paistab proovi järgi mõõdukas ja laulule orienteeritud.

Aserbaidžaan, Chingiz - "Truth"

2019. aasta Eurovisoon toimub Tel Avivis Iisraelis 14., 16. ja 18. mail. Eesti esindaja Victor Crone astub esimeses poolfinaalis lavale 14. võistlejana. Esimeses, 14. mail toimuvas poolfinaalis on 17 võistlejat, kokku osaleb tänavusel võistlusel 41 riiki.