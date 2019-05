Stig Iisraeli tabanud raketirünnakust: kohalikud ei näi üldse muretsevat

"Ma natuke tean, et Iisraelil see õhutõrjesüsteem on väga-väga hea, teiseks need raketid ei lenda väga kaugele ja kolmandaks, kui küsida kohalike käest, mis te ise arvate, siis kohalikud ei näi üldse muretsevat ja küsvad, et mis raketid," ütles Stig ETV saates "Ringvaade", et see rahustab maha.

Eesti delegatsioon koos Stigiga otsustaski seejärel võtta ette Jeruusalemma ekskursiooni, et näha ajalooliselt tähtsaid kultuurimälestisi.

Stig on pommirünnakutega varem kokku puutunud Iraagis, kus ta Vanilla Ninjaga sõduritele esinemas käis. "Me olime seal sõjaväebaasis, kus lõunasöögi ajal hakkasid väikesed kõmakad tulema. Ma polnud varem kunagi plahvatust kuulnud, millel tõsi taga. Loomulikult tegi ärevaks. Peale minu oli Lenna ärev, aga ülejäänud ei pannud tähele," meenutas Stig, et tegelikult oli olukord kontrolli all.