""Armastus eesti moodi" on see, kui lüpsmata lehm on naisel oheliku otsas ja mees läheb häälestamata kitarriga üle põllu teisele poole," tutvustas Teet Velling tema ning Tuuli Vellingu värskelt valminud albumit.

Tuuli Velling lisas, et värskelt ilmuv plaat on nende nägemus sellest, mis tundeid on eestlased erinevatel aegadel muusikasse valanud. Traditsioonilisi "Mis värvi on armastus" või "Juulikuu lumi" sellelt plaadilt ei leia, küll aga näiteks uudse lähenemisnurgaga klassikuid eesti pungi- ja rokimaailmast, rääkisid Vellingud.

""Armastus eesti moodi" seostub kindlasti paljudele väga kindlate lugudega, aga meie oleme püüdnud valida just selliseid, mida inimesed ei ootaks. Teiselt poolt ma loodan, et nad taasavastavad mõne pala, mis kõlab hoopis teisiti kui originaal," ütles Tuuli Velling.

Tuuli ja Teet Vellingu plaadiesitluskontsert toimub 9. mail kell 21 Tartu Genialistide Klubis. Nendega koos on laval ka Raul Vaigla, Tanel Ruben ning Raivo Tafenau, soojendab ansambel Pihlap.uud.

Tartu autorilaulufestival Mailaul toimub 8.–10. mail. Festival esitleb autoreid, kes on loonud ise nii muusika kui ka tekstid, põimides loomingusse oma mõtted, tunded, väärtused ja elupildid.