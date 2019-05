Kuhuviia.ee aitab üleliigsetest asjadest lahti saada

Kõigil inimestel on kodus asju, mis on sinna mingil põhjusel tekkinud ja mida endal enam vaja ei ole. Kuhuviia.ee asutaja Kristiina Kerge rääkis "Ringvaatele", mida selliste üleliigsete asjadega teha.

"Kui asjad töötavad, siis oleks väga hea kasutada neid samal otstarbel võimalikult kaua ehk mitte neid minema visata. Selleks võib neid näiteks viia neid kogumiskohtadesse, kus neid kas annetatakse edasi või müüakse edasi," märkis Kerge.

Veebirakenduse Kuhuviia.ee kaudu on võimalik üles leida õige koht, kuhu oma üleliigsed asjad või n-ö träni viia. "Näiteks, kui te otsite seal, mida teha televiisoriga, siis kui tegemist on kasutatava televiisoriga, soovitame viia selle näiteks Uuskasutuskeskusesse või Sõbralt Sõbrale poodidesse. Kui see aga ei ole, siis tuleb see viia elektroonika kogumispunktidesse."

Näiteks sae puhul, mis Marko Reikopil kodus üle on, märkis Kerge, et ta viiks selle vanametalli, kuid esimese asjana uuriks, kas kellelegi on vaja saagi.