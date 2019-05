Raimo Laosma astub pärast aastast Eestis püsimist uuele rattaretkele

"Minu unistus on ikka see, et Eesti lipu all 100 000 km mööda laia ilma täis vändata," märkis Laosma. Praegu on tal koos natuke üle 56 000 km. Uue reisiga tuleb eeldatavasti juurde 26 000 km. "Pärast seda jääb väike finišisirge, natuke alla 20 000 km jääb veel vändata."

Rehve tuleb tal nii pika reisi jooksul vahetada ainult korra. Ta märkis, et ratta küljes olev Eesti lipp pidas kogu Aafrika-reisi vastu, kuigi seda taheti kolmel korral ära varastada. Kõige kuluvam osa ratta juures on aga kett. "5000 ja uus kett, 5000 ja uus kett."

Ta rääkis, et Venemaal küsiti talt, et ega ta oma prille ei taha ära kinkida, Aafrikas samuti. "Siiamaani ei ole keegi prille saanud."