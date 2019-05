Immuunpuudulikkusega Olegil on lootus paraneda

Oleg sündis täiesti tervena, kuid tema kolmandal elukuul kõik muutus. Pärast seda on veetnud ta suurema osa oma elust haiglas. Algul Narvas, siis Tallinnas.

"Tallinnast saadeti meid ravile Inglismaale. Otse haiglast," rääkis Olegi ema Marina. "Inglismaal olime 9 kuud, aga kahjuks ei andnud ravi tulemusi. Juulis tehti luuüdi siirdamine. Aga kahjuks tekkis sobimatusetüsistus. See selgus detsembris. Nüüd peame siirdamist kordama."

Mullu jaanuaris diagnoositi Olegil raske kaasasündinud immuunpuudulikkus, mis tähendab, et tema organism on väga vastuvõtlik teatud haigusetekitajatele.

"Bakterid, mis tavalisele inimesele on enam-vähem kahjutud, näiteks stafülokokk, võivad Olegil tekitada tõsiseid tüsistusi. Tema seisundit toetatakse pidevalt antibiootikumidega. Manustame neid igapäevaselt juba teist aastat suurtes kogustes. Samuti on Olegile paigaldatud tsentraalne veenikateeter. Kateeter on vajalik, et manustada ravimeid ja verd võtta. See on hädavajalik," selgitas Marina.

Tsentraalne kateeter paigaldatakse, et last vähem traumeerida. Olegil on see juulikuust ja jääb veel mõneks ajaks. Lisaks on paigaldatud Olegile ninna toitmistoru, sest pärast esimest operatsiooni ta keeldus söömast. Praegu toitub Oleg juba normaalselt. "Aga kahjuks ta ei suuda juua nii palju vedelikku kui operatsiooni järel soovitatakse. Seepärast on toru praegu alles. Samuti on see vajalik rohtude andmiseks."

Märtsi alguses tehti Olegile taas luuüdi siirdamise operatsioon. Sel korral oli doonor tema isa. Eelmisel korral oli see mittesugulane, tundmatu. Isal sajaprotsendilist vastet pole, ainult 50-protsendiline. "Aga teostatakse spetsiaalne lümfotsüütide puhastamine nende lümfotsüütidega, mis ei pruugi klappida. Ja meile lubati, et tulemus on hea."

Haigekassa maksab küll poisi ravikulud, kuid elamise eest Inglismaal tuleb hoolitseda perel endal. Need summad pole sugugi väikesed. Selles aitab neid Tartu Lastefond.

Heateo jooks toimub reedel, 10. mail Tartus.