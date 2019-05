Tänavu Eurovisiooni Juure & Kivirähki seltsis nautida ei saa

Mart Juur ja Andrus Kivirähk on otsustanud loobuda populaarsest Eurovisiooni lauluvõistluse kommenteerimisest Raadio 2 eetris.

"Kõik asjad ükskord ammenduvad," selgitas Andrus Kivirähk ERR Menule. "Oleme teinud üle kümne aasta juba seda, mingi hetk ei ole enam nii värske ja lõbus see. Mõtlesime, et aitab kah!"

Kivirähki sõnul pole nad Mart Juurega kunagi ise suured Eurovisiooni-huvilised tegelikult olnud. "Parem on ise ära lõpetada enne, kui inimesed ära tüdinevad," arvas ta.

Kõigile inimestele, kes siiani Eurovisiooni ainult Juure & Kivirähki kommentaaride pärast vaatasid, soovitas saatejuht lauluvõistlus seekord vahele jätta. "Ega meie ka sel aastal ei vaata," lisas ta.

Kivirähk arvas, et mingi etapp on sellega nüüd läbi saanud ja mehed pendeldama ei hakka, seega ei tasu Eurovisiooni-saadet ka järgmisel aastal oodata. "Aga meie jätkame "Rahva oma kaitse" saadet," lohutas ta, et teisipäeval tasub raadio siiski käima panna.

"Tõepoolest, Eurovisiooni ja "Rahva oma kaitse teed lähevad lahku. Meie Andrusega oleme nende aastate jooksul toredasti aega veetnud, laulnud ja tantsinud, hullanud ja tembutanud ning söönud-joonud kõike seda head ja paremat, mis fännid meile armastusega kokku tassinud on," kommenteeris ka Mart Juur.

"Eurovisiooni vaatamine sai alguse palju aastaid tagasi ja pidi olema ühekordne projekt. Märkamatult hakkas sellest saama traditsioon. Traditsioone tuleb hoida ja kaitsta, samas traditsiooni säilitamine on tõsine töö. Meie Andrusega paraku erilised töömehed ei ole, meid huvitab rohkem puhkus, logelemine ja teenimatult saadud hüvede kasutamine, seepärast otsustasime Eurovisiooni-poe kinni panna enne, kui rituaalist saab rutiin," lisas Juur.

"Andrus ja Mart on Eurovisioonist tüdinenud," sõnas ka R2 peatoimetaja Kristo Rajasaare. "Teisipäeval on eetris tavapärane "Rahva oma kaitse" kell 20-21."