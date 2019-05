Hollywoodi näitlejate ülikooliskandaalist valmib lühisari

Kolledžiskandaali sattunud Hollywoodi näitlejad Lori Loughlin ja Felicity Huffman on peagi tagasi teleekraanil, kuid seekord hoopis tegelastena, keda näitlejad kehastama hakkavad.

Nimelt teatas Ameerika filmistuudio Annapurna Pictures, et neil on töös lühisari hiljuti puhkenud kolledžiskandaalist, millesse on segatud ka näitlejad Lori Loughlin ja Felicity Huffman, osaledes eliitülikoolide petuskeemis, vahendas EW.

Annapurna Pictures pole veel avaldanud, kes on sarja näitlejad ja mitu osa sellele filmitakse. Küll aga on teada, et sarja kallal alustab tööd Emmy võitnud stsenarist DV DeVincentis, sarja produtseerivad Sue Naegle, Ali Krug ja Patrick Chu.

Sari valmib Melissa Korni ja Jen Levitzi peagi ilmuva tõsielulise raamatu "Accepted" põhjal, mille keskmes on USA-s lahvatanud ülikooliskandaal. Peagi ilmuva raamatu autorid Korn ja Levitz on The Wall Street Journali reporterid.

Ülikooliskandaali segatud Huffman ja Loughlin osalesid korruptsiooniskeemis, millega lapsed ebaausal teel kõrgetesse koolidesse sokutati. Huffman võttis süü omaks ja tunnistas sügavat kahetsust, Loughlin ja tema abikaasa Mossimo Giannulli pole süüd tunnistanud. Mõlemad naised olid aga ainult üks osa mitmekümnest rikkast lapsevanemast üle USA, kes andsid altkäemaksu, et nende järeltulijad eliitülikoolidesse sisse saaksid.