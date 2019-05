Fotod: Meghan ja Harry näitasid oma poega maailmale

Esmaspäeval teatas Buckinghami palee, et Meghan Markle ja prints Harry tervitasid esiklapsena poissi, kes kaalus sündides 3,2 kilogrammi. Kolmapäeval astusid värsked lapsevanemad beebiga avalikkuse ette, poseerides piltidel Windsori lossis asuvast St. George Hallis, vahendas Huffington Post.

"See on maagiline, täiesti võrratu. Mul on kaks maailma parimat kutti, seega olen ma väga õnnelik. Tal on tõeliselt armas iseloom, ta on väga rahulik," rääkis Meghan oma lapsest esimeses intervjuus pärast poisi sündi. Meghan lisas, et esimesed paar päeva lapsega on olnud imelised.

Kuninglik paar kinnitas, et peagi kohtuvad värske ilmakodanikuga ka kuninganna Elizabeth II ja prints Philip. "On väga tore hetk, kui saame oma last tutvustada pereliikmetele, lisaks on minuga ka minu ema," ütles Meghan.

Palee teatel kohtub kuninganna Meghani ja Harry lapsega juba täna, 8. mail.