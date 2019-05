Galerii: Venemaa räpigrupp Little Big esines Kultuurikatlas täismajale

Muusikud andsid väljamüüdud saalile võimsa lavashow saatel raju kontserdi, mida olid kuulama tulnud nii suured kui ka väikesed fännid.

Little Big alustab tegutsemist 2013. aasta alguses, pälvides avalikkuse tähelepanu juba mõned kuud hiljem, kui avaldasid ühes muusikavideoga enda esimese singli "Every Day I'm Drinking". Sellele järgnes Lõuna-Aafrika duo Die Antwoordi soojendamine samal suvel. Kollektiiv andis teisel tegutsemisaastal välja oma esimese kauamängiva "With Russia From Love," millele järgnesid "Funeral Rave" 2015. aastal ning läinud aastal anti kahes osas välja album "Antipositive". Viimase kahel plaadil on kaasa löönud ka Tommy Cash.