5miinust: eriti lollakas näeb välja, kui täiskasvanud mees kõrrest joob

"Kõrred ei ole see ainuke mure, tegelikult on mure kõiges ühekordsetes plastikus, mis toodetakse maailmas. Aga see on see koht, kust võiks pihta hakata," arutles Sir Lancelot ETV saates "Terevisioon".

Ta lisas, et kõrte ärakaotamine ei tee kellelegi väga liiga ka. "See on selline väike ja suhteliselt mõttetu asi, aga loodust säästab teiselt poolt väga palju," arutles muusik.

Euroopas kasutatakse aastas 36 miljardit plastkõrt, mis lagunevad looduses mitusada aastat. "Me ise sööme need sisse läbi kalade. Nad satuvad ookeanitesse, meredesse ja sisuliselt meie toidulauale. Siin on küsimus, et milles need kalad süüdi on," arutlesid Kohvefe ja Sir Lancelot

Räpparid tutvustasid alternatiivseid kõrsi, mis on tehtud näiteks metallist ja pilliroost. Samas rõhutasid nad, et tegelikult pole joogi joomiseks vaja mingeid kõrsi. "See näeb eriti lollakas välja, kui sa oled täiskasvanud meesterahvas ja sul on mingi kõrs, mis käib igale poole," ütles Kohvefe.

Et peagi oleksid kõik meelelahutusüritused kõrrevabad, kutsuvad 5miinust, Genka ja Laura Põldvere oma kolleege üles liikumisega #kõrrevaba liituma. Korduvkasutatavad või ärasöödavad kõrred on muidugi lubatud. "Me hakkame väljakutseid esitama muusikutele. Tulge ja hakake panema raideritesse neid asju," kutsus Kohvefe kõiki üles ja lisas, et väljakutse esitavad nad peagi Liis Lemsalule, Pluutole ja Kristel Aaslaiule.