Bert Järvet Tel Avivist: kohalikud on siiani liigutatud Elina Nechayevast

Raadio 2 saatejuht Bert Järvet on Tel Avivis, et vahendada sealt kuulajateni Eurovisioonimelu. Kui Victor Cronet teatakse Järveti sõnul veel vähe, siis kohalikud meenutavad hea sõnaga Eesti eelmise aasta esindajat Elina Nechayevat.

Israeli esindab sel aastal ooperilaulja Kobi Marimi ja Järveti sõnul oskab nii mõnigi tõmmata paralleele Elina Nechayeva ja selle aasta Iisraeli laulu vahel, vahendas "Vikerhommik".

"Victor Crone nimi on selline, paljud vabandavad, aidatult tuleb mõnel ette ja oskab paar sõna ka vahetada. Siiamaani tundub, et kui teatakse, siis mäletatakse Elina Nechayeva eelmise aasta etteastet, mis paljudele siin väga korda läks. Nii mõnigi on öelnud, et Elina Nechayeva on oluliselt parem kui Iisraeli selleaastane ülesastuja," rääkis Järvet.

Elina Nechayeva - "La forza"

Kobi Marimi - "Home"

Järvet pole Iisraelis veel Victor Cronega kohtunud, kuid on rääkinud paljude kohalikega nagu taksojuhtide või noorte rulatajatega. "Tel Aviv on sellises Eurovisioonimeeleolus küll, võib-olla turistil on keeruline teha vahet Eurovisioonist tulenevast peotujust ja praegu käimasolevast Iisraeli iseseisvuspäeva tähistamise peotujust. Igatahes on inimesed üsna ladnad, sõbralikud ning võtnud töölkäigu ja vahetanud pidutsemise ning lõõgastumise vastu," arutles Järvet.

Cronega kohtub Järvet täna Tel Avivi rannaribal. "Õudselt mõnus on siin Tel Avivi rannas, peab tõdema. Temperatuur polegi näitajate järgi niivõrd suur, kuskil 19-20 kraadi varjus," ütles Järvet, et lõunamaine päike siiski ka kõrvetab.

2019. aasta Eurovisoon toimub Tel Avivis Iisraelis 14., 16. ja 18. mail. Eesti esindaja Victor Crone astub esimeses poolfinaalis lavale 14. võistlejana. Esimeses, 14. mail toimuvas poolfinaalis on 17 võistlejat, kokku osaleb tänavusel võistlusel 41 riiki.