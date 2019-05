Esmaspäeval teatas Buckinghami palee, et Meghan Markle ja prints Harry tervitasid esiklapsena poissi, kes kaalus sündides 3,2 kilogrammi. Sellest ajast saati on kuningliku perekonna fännid oodanud pikisilmi, mis saab väikese printsi nimeks, vahendas Huffington Post.

Briti ennustuskeskkond Ladbrokes avaldas, et fännide arvates on kõige tõenäolisem nimi lapsele Arthur, teist ja kolmandat kohta jagabad Albert ja Philip. Esimeste seas on pakutud veel James, Alexander ja Alfred. Lisaks on võimaliku nimena pakutud välja Spencer, mis oli printsess Diana perekonnanimi ning Meghan Markle'i isa nime Thomas.

Here's how we've priced up the #RoyalBaby name betting ????



Arthur - 5/1

Albert - 6/1

Philip - 6/1

James - 8/1

Alexander - 10/1

Alfred - 10/1

Thomas - 12/1

Spencer - 14/1

Charles - 16/1

Edward - 16/1

Henry - 16/1

Richard - 16/1 — Ladbrokes (@Ladbrokes) May 6, 2019

Ennustuskeskkonnas Coral juhib tabelit nimi Alexander, teisel kohal on Spencer ja nende järel Arthur ning James.

Tänapäevase Briti ajaloo professor Arianne Chernock kommenteeris enne lapse sündi sügisel, et Meghanil ja Harryl on vabamad käed traditsioonidest kinnipidamisel. "Nende laps on troonipärimisjärjekorras seitsmes, mis paneb neid erinevasse positsiooni Kate'ist ja Williamist. Ma usun, et me näeme nimes kummardust Ameerika kultuurile. Ma ei ütle, et see on esimene nimi, aga vähemalt üks eesnimedest, et viidata mõlema vanema päritolule," kommenteeris Chernock.