Mailaulul esinev Lauri Saatpalu: teen selleks kõik, et saaks teatrit teha

"Tuleb Jaan Sööt, tuleb Lauri Saatpalu ja hakkavad esitama midagi, no ju nad siis on midagi kokku leppinud ja proove teinud," rääkis Saatpalu muheledes Mailaulu kontserdist.

Jaan Söödi sõnul saab kontserdil loodetavasti natukene naerda. "Me räägime päris palju igasuguseid jutte, mis nende laulude juurde käivad ja nad on valdavalt sellised lustlikud," ütles ta.

Samas nentisid nii Saatpalu kui ka Sööt, et vanad head lood tulevad seekord pisut tagasihoidlikumad, kui nad olid omal ajal. "Ka Pantokraatori repertuaarist on mõned laulud, aga need on sellised progeroki lood, mida ainult klaveriga saadetakse. Et ei tule sellised pikad ja pompöössed lood, kus on sada soolot ja lugu kestab 10–15 minutit," kirjeldas Jaan Sööt. "See on varajane autorilaul," lisas Saatpalu nostalgiliselt.

Saatpalu lisas, et lisaks muusikale on ta artist, kes teeb teatrit. "Mulle meeldib teatrit teha, ma teen selleks kõik, et saaks teatrit teha ja head teatrit. Vahest tuleb halvasti välja, vahest tuleb paremini välja," arutles Saatpalu.

Tartu autorilaulufestival Mailaul toimub 8.–10. mail. Festival esitleb autoreid, kes on loonud ise nii muusika kui ka tekstid, põimides loomingusse oma mõtted, tunded, väärtused ja elupildid.